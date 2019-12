FC Barcelone : le bon, la brute et le truand de la première partie de saison

true

A l’heure des bilans à mi-exercice, quoi de mieux que de mettre en avant trois des acteurs-clés de ce début de saison sous un air de Sergio Leone ?

Le bon : Lionel Messi

Victime d’un début de saison tronqué par une blessure au pied, la Pulga n’a réellement démarré sa saison qu’en septembre. Mais l’Argentin reste un joueur hors-norme et il l’a remonté en avalant son retard sur Karim Benzema pour le titre de Pichichi de Liga (13 réalisations à la trêve). En décembre, Lionel Messi a été récompensé d’un 6e Ballon d’Or, devenant le premier joueur de l’histoire à atteindre un tel total. Un exploit qu’il doit à quelques points d’avance sur le Néerlandais Virgil van Dijk, victime de la concurrence entre joueurs de Liverpool (Sadio Mané, Mohamed Salah et Alisson ont tous récoltés de nombreux votes et finis dans le Top 10).

La brute : Marc-André Ter Stegen

Le Barça est tout sauf une équipe violente… Mais il a la chance d’avoir un gardien monstrueux. Pas franchement aidé par une défense très poreuse en ce début de saison (25 buts encaissés en 24 rencontres disputées), l’Allemand – qui a quasiment joué toutes les rencontres à l’exception du match sans enjeu sur la pelouse de l’Inter Milan – a souvent sauvé les Blaugranas. A 27 ans, il est au sommet de son art et ne devrait plus tarder à recevoir un trophée Lev Yachine (Ballon d’Or créé pour les gardiens cette saison) pour ses exploits. Deuxième meilleur gardien du Monde derrière Alisson Becker pour la première édition en 2019.

Le truand : Ousmane Dembélé

Le truand du Barça ne pouvait être qu’un Français ! Si Antoine Griezmann était un candidat légitime pour le rôle, vu ses difficultés d’adaptation et ses petites histoires avec Lionel Messi, le Mâconais est battu à plate couture par un autre champion du Monde. Il faut dire que le casier de l’ancien Rennais est chargé : a empêché le retour de Neymar en refusant d’entrer dans un troc avec le PSG, a été exclu bêtement pour avoir mal parlé à un arbitre à Séville lors d’une victoire 4-0 à Séville… Avant d’enchaîner les claquages tendineux. Des blessures que beaucoup imputent à son hygiène de vie. Regardé de travers par les Socios vu son pedigree.