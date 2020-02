FC Barcelone : le clash entre Messi et Abidal n’intéresse pas Quique Setién

false

Dans Sport, Eric Abidal, le secrétaire technique du FC Barcelone, a livré une interview qui pourrait bien lui être fatale. Abidal avait expliqué que certains joueurs du Barça ne travaillaient pas avec Ernesto Valverde, et qu’ils n’étaient pas satisfaits de lui. Des propos qui ont incité Lionel Messi, proche de Valverde, à réagir aussitôt.

« Chacun doit être responsable de son travail et assumer ses décisions. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon, on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies. » Ce clash aurait décidé le président Josep Maria Bartomeu à s’entretenir dès son retour de Bruxelles (où il participe à des réunions au sein du Parlement européen) avec Éric Abidal.

Setién ne veut parler que de foot

En conférence de presse ce mercredi, avant le quart de finale de Copa del Rey demain (21h) face à l’Athletic Bilbao, Quique Setién a eu ces mots : « Je vais essayer de faire en sorte que mon groupe ne soit pas touché. L’importance du match de demain et l’obligation d’aller de l’avant, c’est tout ce qui m’intéresse. Tout le reste, je ne peux pas le contrôler ». Et à lui de préciser : « Cette situation ne m’affecte pas. Dans tous les clubs du monde, il y a des problèmes. Mais il y a des choses que je ne contrôle pas. Parlez-moi de football. Le reste ne m’intéresse pas. »