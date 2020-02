FC Barcelone, PSG – Mercato : Neymar et Lautaro Martinez relancés pour calmer Messi !

true

On commence un peu mieux à comprendre pourquoi Ernesto Valverde n’a fait aucune difficulté pour quitter le FC Barcelone le mois dernier. Hier, la maison blaugrana a pris feu en un rien de temps. Entre la blessure d’Ousmane Dembélé, les déclarations musclées d’Éric Abidal et la réponse salée de Lionel Messi, plus personne ne peut occulter la situation de crise.

Le directeur sportif du Barça, en plus de ses déclarations sur le comportement de certains Barcelonais, a évoqué le mercato en commentant le possible recrutement d’un joker suite à la rechute d’Ousmane Dembélé. « Nous apporterons sûrement un 9, mais ce n’est pas une surprise aujourd’hui », a glissé Abidal dans SPORT.

Lautaro et Neymar, pas impossibles selon Abidal

La piste menant à Lautaro Martinez (Inter Milan, 22 ans), privilégiée par Messi, est du coup relancée. « Oui, oui, mais il y en a d’autres que j’aime. À son poste, il fait désormais partie des cinq ou six meilleurs joueurs du monde, a glissé Abidal avant d’évoquer le cas Neymar. Ce qui est important pour moi, c’est l’aspect sportif, essayer d’avoir une équipe plus forte l’été prochain pour atteindre nos objectifs. Avoir des joueurs talentueux comme Lautaro, Neymar ou d’autres serait toujours bon pour le club. Je ne vois jamais rien d’impossible. Nous allons essayer de travailler pour cela. »

La clause de stabilité activée au PSG ?

Le directeur sportif a poussé encore plus sur le sujet de l’attaquant brésilien du PSG, que Messi veut aussi à ses côtés la saison prochaine. La clause de stabilité du Brésilien, après trois années passées au PSG, pourrait être la clé de l’opération. « Oui, ça peut faciliter car cela peut vous donner un prix, rien de plus, mais ce prix sera le même pour tous les clubs, pas seulement pour le Barça, a-t-il poursuivi dans le journal catalan. Je dis toujours que la décision appartient au joueur. »