FC Barcelone Mercato : Deco a trouvé un plan B à Cancelo !

Deco l'a dit et répété : le Barça entend lever les options d'achat de Joao Felix (Atlético Madrid) et Joao Cancelo (Manchester City). Mais le club catalan dispose de moyens assez limités et il n'est pas sûr de trouver un accord pour faire baisser le prix des deux Portugais. Il cherche donc des solutions de repli.

Selon Ekrem Konur, le Barça a ainsi couché sur ses tablettes le nom de Michael Kayode. A 19 ans, le latéral droit de la Fiorentina réalise une belle saison. Ce qui lui vaut d'être aussi sur les tablettes de clubs de Serie A et de clubs anglais. A suivre...

💣❗🇮🇹 #ForzaViola🟣❗

Barcelona are planning to make a move for Fiorentina's 19-year-old Italian right-back Michael Kayode if they fail to make João Cancelo's transfer permanent.



▫️Clubs from the Premier League and Serie A are monitoring the situation of the Italian right-back. pic.twitter.com/d1Wa4PrucM