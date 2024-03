FC Nantes Mercato : Merlin ne regrette pas d’avoir quitté les Canaris pour l’OM

Parti cet hiver du FC Nantes pour signer à l’OM comme Valentin Rongier avant lui, Quentin Merlin ne regrette absolument pas son choix à quelques jours seulement des retrouvailles avec son club formateur.

Envoyé en conférence de presse avant le match européen contre Villarreal, le latéral gauche a fait le bilan de son premier gros mois à Marseille. Mois qui aura semblé une éternité en termes d’expérience acquise :

« J’ai connu Marseille dans toutes les situations. Je suis arrivé dans une période compliquée. Aujourd’hui, nous traversons une période positive, avec un changement d’entraîneur. Nous avons été touchés par le départ de Gattuso, car nous nous sentons responsable. Personnellement, je me sens très bien à l’OM. Je travaille et progresse avec l’équipe ainsi que le staff technique. Je suis très heureux d’être venu ici et il faut continuer comme ça. »