ASSE : Sissoko met en garde l'AJ Auxerre

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Efficace depuis son retour de la CAN, Ibrahim Sissoko s'est confié au Progrès avant la réception de l'AJ Auxerre samedi. Il s'est notamment confié sur son rôle à la pointe de l'attaque. "Je suis l’attaquant, je dois mettre les buts, mais si j’arrive à aider l’équipe d’une autre manière, c’est bénéfique pour tout le monde, a-t-il glissé. Si j’arrive à foutre le bordel dans l’équipe adverse, je le fais avec plaisir. Sur les derniers matchs, j’ai aussi été récompensé devant. Pour l’instant, on est dans un système offensif qui nous réussit. On veut plus le perfectionner qu’autre chose. Avec Irvin et Caf, on essaie de se chercher. Il faut peaufiner cette connexion à trois.Aujourd’hui, j’arrive avec plus de responsabilités, on me fait plus confiance. C’est la détermination que l’on met dans ce qu’on fait qui permet d’aller au bout."

"À nous de les perturber"

Et au Malien d'ajouter, sur le choc de samedi... "Comment j'aborde la réception d'Auxerre ? Avant tout, il faut continuer la bonne série dans laquelle on est. C’est un gros match à domicile avec les supporters. On sait qu’il y a beaucoup d’attente autour de ça. Ils sont leaders et arrivent sur leur petit nuage. À nous de les perturber."

Podcast Men's Up Life