PSG Mercato : Hakimi, juste un plan B pour le Real Madrid ?

Meilleur ami de Kylian Mbappé à Paris, Achraf Hakimi marchera-t-il sur les traces de la star cet été ? Un retour au Real Madrid serait en effet dans les tuyaux pour le Marocain.

Ekrem Konur le confirme ce mercredi mais en ajoutant un bémol. Selon le journaliste turc, Hakimi ne serait en effet qu'un plan B pour le club merengue, derrière Jeremie Frimpong, auteur d'une saison éblouissante sous les ordres de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen. Frimpong serait aussi dans le viseur du Bayern Munich. A suivre donc...

Real Madrid are planning to make a move for PSG's right-back Achraf Hakimi if Bayer Leverkusen fail in the transfer of Dutch right-back Jeremie Frimpong.