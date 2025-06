RC Lens Mercato : Yehvann Diouf (Stade de Reims), pari risqué ou renfort idéal ?

Priorité du RC Lens au poste de gardien de but, Yehvann Diouf va sans doute quitter Reims, avec qui il est descendu en Ligue 2. Lens doit-il absolument se jeter sur l’international sénégalais ? C’est le débat de nos journalistes.

« Il a fait ses preuves »

« Je comprends que le RCL cible Diouf. A 25 ans, le Sénégalais possède déjà une belle expérience de la L1 avec Reims. Sa dernière saison s’est moins bien passée avec la relégation du club champenois, qu’il n’a pas pu éviter, mais à l’image de Gautier Larsonneur à l’ASSE ce serait dur de lui mettre cette descente sur le dos. Reims avait perdu gros cet hiver avec le départ de son capitaine et leader de défense Agbadou à Wolverhampton, tout comme avec celui de Munetsi. Mais jusqu’ici, le club champenois avait toujours eu une bonne défense et Diouf n’y était pas étranger. Je vote pour, surtout que s’il a fini capitaine à Reims, c’est parce qu’il a un tempérament de leader, ce dont manque le RCL.»

Laurent HESS

« Oui, mais attention »

« Dans les potentiels noms pour succéder à Mathew Ryan, celui de Yehvann Diouf était régulièrement cité. L’intérêt est maintenant concret, et les avis sont mitigés. Pour ma part, je trouve que l’option est plutôt séduisante. International sénégalais, il pourrait encore progresser, même si on ne peut plus le considérer comme un très jeune joueur (25 ans). Surtout que le marché des gardiens est un peu particulier, et que Reims cherchera sans doute à récupérer de l’argent avec la descente en Ligue 2. Mais j’ai quand même certains doutes.

S’il compte 101 matchs joués en Ligue 1, sa seule véritable saison référence est celle qui vient de s’achever. Même si c’est une prouesse de sortir du lot dans une équipe qui descend en deuxième division, on peut s’interroger sur son réel potentiel, comme je l’ai évoqué plus haut. Dans ce registre, un Robin Risser (20 ans) pourrait peut-être plus coller pour miser sur l’avenir. D’un autre côté, il serait tout de même intéressant d’avoir un joueur dans la fleur de l’âge à ce poste, mais il faudra faire attention au prix. En effet, Reims pourrait se montrer gourmand, même si le club n’est pas forcément en position de force. Il faut rappeler que Diouf est évalué à 12 millions, avec un contrat jusqu’en 2027. Pour donner un avis clair, de mon côté, c’est un oui ».

William TERTRIN.