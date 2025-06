PSG : Dembélé prêt à jouer contre Seattle à cause du Ballon d’Or ?

Privé de compétition depuis trois semaines et sa blessure avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé fait le forcing pour disputer le match décisif entre le PSG et les Seattle Sounders lundi soir.

Pour les forçats de l’effort que sont les joueurs du PSG, allés au bout de toutes les compétitions en 2024-25, un repos de trois semaines à cause d’une blessure doit constituer un break intolérable. Surtout quand on s’appelle Ousmane Dembélé. Car l’attaquant de 28 ans a franchi un cap monstrueux cette saison, qui fait de lui un candidat crédible au Ballon d’or. Une récompense pour laquelle il n’avait jamais été nominé jusque-là, en dépit de son talent et des promesses générées par son début de carrière impactant au Stade Rennais. Dembélé Ballon d’or, c’est une réelle possibilité et c’est ce qui le pousse à multiplier les efforts pour revenir rapidement au jeu.

Ses partenaires veulent l’aider à briller au Mondial des Clubs

L’Equipe de ce dimanche revient sur le fait que l’ancien Barcelonais participe à nouveau aux entraînements collectifs, trois semaines après sa blessure contractée lors d’Espagne-France (5-4) en demi-finales de la Ligue des Nations. Le quotidien sportif explique que le staff de Luis Enrique est obligé de le freiner lors des entraînements, par exemple en lui demandant de ne pas trop forcer lors des sprints. Mais le joueur, lui, ne fait pas dans la demi-mesure car non seulement il a envie d’aider son équipe à aller le plus loin possible au Mondial des Clubs mais, en plus, il vise ouvertement le Ballon d’or. Et il a bien conscience que cette compétition américaine peut faire la différence car son principal concurrent, Lamine Yamal (FC Barcelone), n’y participe pas.

D’ailleurs, preuve du bel état d’esprit qui anime le groupe parisien, L’Equipe assure que ses partenaires sont à fond derrière Dembélé et feront tout pour l’aider à se montrer décisif s’il rejoue, que ce soit lundi soir contre Seattle ou plus tard si le PSG parvient à se qualifier pour la suite de la compétition.