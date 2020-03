FC Barcelone : le coronavirus pourrait faire les affaires de Messi et du Barça

true

Avec l’arrêt temporaire de la Liga, Luis Suarez pourrait bien venir donner un précieux coup de main à Lionel Messi et au FC Barcelone sur la fin de saison.

Comme les autres championnats européens, la Liga espagnole est en mode pause. Et comme le note Marca, cela pourrait favoriser les desseins d’une équipe : le FC Barcelone. En effet, Quique Setién devrait pouvoir compter sur la présence de Luis Suarez dans la dernière ligne droite de la saison.

L’attaquant uruguayen serait évidemment un renfort de poids pour Lionel Messi, Antoine Griezmann et le Barça en Ligue comme en Ligue des champions. La saison devrait se terminer plus tard, ce qui laisse le temps à Suarez de finir de soigner sa blessure à la cheville. Son retour est programmé en mai. Un mois qui ne sera sans doute plus le dernier mois de compétition, avec les modifications du calendrier.