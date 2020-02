FC Barcelone : le mystérieux voyage de Lionel Messi à Dubaï

true

Lionel Messi (32 ans), qui reste sur quatre matches consécutifs sans marquer de but avec le FC Barcelone, est arrivé sur me sol de Dubaï ce lundi. Pour y faire quoi ?

Quique Setién a tiré la sonnette d’alarme. Si le FC Barcelone est revenu à un petit point du Real Madrid au classement de la Liga, trois de ses cadres tirent la langue aux entraînements. Et non des moindres puisqu’il s’agit ni plus ni moins des tauliers trentenaires Sergio Busquets, Gerard Piqué et Lionel Messi.

Setién a offert un petit bonus à ses joueurs

Alors qu’il avait prévu une session d’entraînement dimanche, le coach du Barça l’a finalement annulée pour donner un peu de répit à son groupe. Ce dernier reprendra donc le chemin de l’entraînement mardi sur le coup des 18h. En attendant, Messi a profité de ce petit bonus pour faire un aller-retour à Dubaï.

Messi en ambassadeur de l’Expo 2020

L’attaquant argentin (32 ans) est parti tout seul en jet privé, sans aucun membre de sa famille, seulement accompagné de son capitaine de bord. Si le journal catalan Mundo Deportivo qualifie ce vol de mystérieux, SPORT croit savoir que Messi est sur le sol émirati en raison de son statut d’ambassadeur de l’Exposition Universelle 2020, qui aura lieu sur place entre le 20 octobre prochain et le 10 avril 2021. « La Pulga » sera bien de retour à Barcelone demain soir pour s’entraîner avec ses coéquipiers.