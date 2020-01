FC Barcelone : le protégé de Messi frustré par Griezmann ?

true

A 17 ans à peine, Ansu Fati est le nouveau prodige du FC Barcelone, où Lionel Messi le couve avec attention. Mais après des débuts ô combien prometteurs, le jeune milieu offensif joue moins ces derniers temps : 32 minutes depuis le 9 novembre dernier. La faute, notamment, aux soucis de Fati avec sa cheville. La faute également à Antoine Griezmann

Si Fati, deuxième plus jeune joueur à avoir débuté en Liga, à 16 ans et 298 jours, et plus jeune buteur de l’histoire du club catalan, à 17 ans et 40 jours, est moins utilisé, c’est en effet parce qu’Ernesto Valverde fait enchaîner les matches au Français. Et ce aux côtés des inamovibles Lionel Messi et Luis Suarez.



De fait, pour la progression de Fati, quand bien même Ousmane Dembélé, son autre concurrent direct, est sur le flanc, le Barça, selon As, se poserait la question de faire redescendre le prodige en équipe réserve, afin de lui permettre de passer un peu plus de temps sur le terrain que sur le banc de touche.

Evidemment, la direction du club catalan croit toujours beaucoup en Fati, qui a été prolongé le 4 décembre dernier avec une clause de cession fixé à 400 M€.