FC Barcelone – Mercato : Messi et les poids lourds font pression sur Vidal 

true

Lionel Messi et les poids lourds du vestiaire blaugrana font pression pour qu’Arturo Vidal ne quitte pas le FC Barcelone au mercato hivernal.

Les dirigeants du FC Barcelone ont signifié à Arturo Vidal (32 ans) qu’il ne bougerait pas cet hiver. « Se quedas », auraient ainsi lancé ces derniers à son égard, alors qu’Antonio Conte à l’Inter Milan lui fait pourtant les yeux doux ce mois-ci.

❗️✈️🙏 Presión a Arturo Vidal en el avión a Arabia para que se quedehttps://t.co/pbTilcVkcF por @javigasconMD pic.twitter.com/vtLtXAXPfF — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 8, 2020

Qu’en sera-t-il vraiment en février ? Le vestiaire du Barça a peut-être la réponse entre ses mains. Selon la RAC1, Lionel Messi et les poids lourds blaugrana ont fait pression sur Vidal pour lui demander de rester cet hiver. Même le président catalan Josep Maria Bartomeu a participé à cette demande collective, lors du vol en direction de l’Arabie Saoudite, où le FC Barcelone joue cette semaine la Supercoupe d’Espagne.

Même le président Bartomeu s’y met !

Le journal catalan Mundo Deportivo confirme l’information et donne le nom des demandeurs barcelonais : Messi, Jordi Alba et Luis Suarez. Tout ce petit monde ferait ainsi pression pour que Vidal ne bouge pas en janvier, convaincu par son état d’esprit et son nouveau poids offensif (6 buts en Liga cette saison).