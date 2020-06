FC Barcelone : le virus de Lionel Messi a contaminé le vestiaire 

true

Bien décidé à ramener un trophée au FC Barcelone en fin de saison, Lionel Messi (32 ans) a réussi à fédérer ses coéquipiers autour de lui.

Lionel Messi devrait être apte. Victime d’une légère contracture à la jambe la semaine dernière, l’attaquant du FC Barcelone se tient prêt pour revenir à la compétition ce samedi à Majorque (22h). Ce sera l’occasion pour Quique Setién d’aligner un onze de gala, avec un seul doute entourant la présence de Luis Suarez.

Pour l’heure, Messi serait donc sur pieds et ne manque pas d’énergie et d’ambitions. « La Pulga » l’a encore répété récemment, il veut redorer le blason du Barça et mettra tout en œuvre pour accrocher une nouvelle Ligue des champions à son palmarès. Ce « virus de la gagne » s’est diffusé dans le vestiaire du FC Barcelone.

« On revient pour le doublé »

« On revient pour le doublé », affirme le pourtant discret Clément Lenglet en Une de Mundo Deportivo, qui confirme les bonnes intentions des joueurs du Barça. « L’optimisme est de rigueur pour cette reprise, croit savoir le journal catalan. Lenglet pense que des joueurs comme Messi et Busquets sont vraiment prêts pour ce grand retour. » « Nous sommes prêts », confirme SPORT en couverture de son édition du jour. Messi n’a donc jamais été autant écouté et épaulé que depuis le confinement.