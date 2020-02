FC Barcelone : les mots très touchants de Setién à l’encontre de Dembélé

true

Le FC Barcelone, comme vous le savez, vit des heures agitées. Entre crise de gouvernance, attaques internes et blessures de joueurs majeurs (Suarez, Dembélé, Messi), Quique Setién accumule les tuiles. Lui qui devra pourtant conduire le club catalan au succès dans plusieurs compétitions.

Hier, le technicien du Barça a perdu, et sans doute pour le reste de la saison, son attaquant français, Ousmane Dembélé, victime, alors qu’il revenait dans le groupe, d’une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite. La nouvelle, qui a été considéré comme un drame à l’intérieur du club, a plongé Setién dans une immense tristesse. Partagée, d’ailleurs, avec les médias, aujourd’hui, lors du traditionnel point-presse.

« C’est un gamin extraordinaire »

« D’abord on va voir le diagnostic exact et le temps d’indisponibilité. Ensuite on prendra les décisions. J’avais vraiment envie de le voir, j’étais sûr qu’il allait nous apporter beaucoup. C’est un problème, mais dans ma vie j’ai toujours eu des problèmes, ce qui reste à faire c’est de trouver des solutions. Ce qui me préoccupe, ce n’est pas tant le footballeur mais l’homme. C’est un gamin extraordinaire, ça me fait de la peine je l’ai vu travailler avec une intensité exceptionnelle, ça me fait vraiment mal. »