FC Barcelone : les nerfs de Lionel Messi ont encore lâché

Passeur décisif pour Ivan Rakitic, Lionel Messi a fêté ses 33 ans avec une victoire contre l’Athletic Bilbao mardi soir (1-0). Ses nerfs ont encore lâché.

Le Real Madrid sera encore sous pression contre Majorque (22h). Grâce à sa victoire face à l’Athletic Bilbao hier (1-0), le FC Barcelone a repris trois points d’avance en tête du classement et peut attendre plus sereinement le match de son grand rival merengue.

Tout n’a pourtant pas été parfait pour les hommes de Quique Setién. Antoine Griezmann est encore apparu déconnecté du jeu blaugrana, quand Lionel Messi a encore enchaîné un match dans son intégralité. Setién donne l’impression de n’avoir jamais été aussi dépendant de son prodige argentin, auteur d’une passe délicieuse pour le but d’Ivan Rakitic en seconde période (1-0) mais qui pourrait tirer la langue plus vite que prévu.

Messi, une semelle et (encore) aucune sanction

En témoigne ce mauvais geste sur Yeray Alvarez (68e). Déjà auteur d’une poussette très limite sur Diego Carlos la semaine dernière contre le FC Séville (0-0), Messi s’est offert une semelle sur son adversaire du jour sans être sanctionné pour autant. Il méritait pourtant une sanction. « Messi arrive avec la semelle pour jouer le ballon. S’il avait touché l’autre jambe, cela aurait été plus dangereux et aurait pu valoir un carton rouge », estime l’ancien arbitre Iturralde González chez AS. Qui a parlé d’un éventuel avantage arbitral accordé au Real Madrid ?