FC Barcelone : l’Inter Milan tape du poing dans le dossier Lautaro Martinez

Le directeur sportif de l’Inter Milan est clair au sujet de Lautaro Martinez : c’est 111 millions d’euros et avant le 7 juillet pour le FC Barcelone.

Si le FC Barcelone espérait, ces derniers temps, gagner du temps et faire baisser les enchères dans l’épineux dossier Lautaro Martinez, le club catalan va devoir penser à une autre alternative. Surtout depuis ce matin et les déclarations on ne peut plus claires de Giuseppe Marotta, le directeur sportif de l’Inter Milan.

Des propos accordés à la Gazzetta Dello Sport qui auraient tendance à prouver que l’attaquant argentin est encore loin, très loin même de la Catalogne. Et que la direction du Barça a tout intérêt à vite avancer ses pions. Car le temps presse.

« Il y a une clause de 111 M€ qui expire au 7 juillet. C’est l’unique moyen de le recruter »

“Lautaro représente un point de référence important pour l’Inter, nous n’avons pas besoin de le vendre. Il y a une clause de 111 M€ qui expire au 7 juillet. C’est l’unique moyen de le recruter. Mais le joueur peut aussi attendre et grandir avec l’Inter. Nous allons lui parler, nous devons lui faire comprendre qu’une telle possibilité peut se reproduire à l’avenir, quand il sera davantage prêt. Je ne sais pas ce que compte faire Barcelone, peut-être qu’ils auront aussi des alternatives”.