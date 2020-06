FC Barcelone : Lionel Messi a fêté une première historique contre Bilbao

true

Lionel Messi a fêté ses 33 ans avec une victoire contre l’Athletic Bilbao (1-0). L’Argentin a célébré une grande première sous le maillot blaugrana.

Le Real Madrid sera encore sous pression contre Majorque (22h). Grâce à sa victoire face à l’Athletic Bilbao hier (1-0), le FC Barcelone a repris trois points d’avance en tête du classement et peut attendre plus sereinement le match de son grand rival merengue. Tout n’a pourtant pas été parfait pour les hommes de Quique Setién… Lionel Messi a encore enchaîné un match dans son intégralité.

Setién donne l’impression de n’avoir jamais été aussi dépendant de son prodige argentin, qui pourrait tirer la langue plus vite que prévu. En témoigne cette semelle sur Yeray Alvarez. « Messi arrive avec la semelle pour jouer le ballon. S’il avait touché l’autre jambe, cela aurait été plus dangereux et aurait pu valoir un carton rouge », estime l’ancien arbitre Iturralde González chez AS.

Messi, enfin un anniversaire blaugrana

Cette polémique naissante a finalement masqué l’autre grande nouvelle de la soirée : l’anniversaire de Messi, qui a soufflé ses 33 bougies. De manière surprenante, c’est la première fois que « La Pulga » avait l’occasion de jouer avec le Barça le jour de son anniversaire ! Dans le passé, il était toujours soit en vacances, soit en sélection argentine.