FC Barcelone : Lionel Messi accusé de tuer le club !

L’entraîneur du FC Barcelone, Ernesto Valverde, se retrouve en pleine tempête depuis l’élimination de la Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético Madrid (2-3) jeudi. Son incapacité à remporter la Champions League et le fonds de jeu catastrophique de son équipe devraient lui coûter sa place.

Malgré tout, le technicien bénéficie encore du soutien des cadres du vestiaire et notamment du plus important de tous, Lionel Messi. Et ce n’est pas qu’un discours de circonstances car, quand il s’entendait mal avec Luis Enrique au début de la saison 2014/15, l’Argentin ne s’était pas gêné pour le faire savoir.

Ce soutien doit donc être considéré comme franc et sincère. Et c’est bien ce qui ennuie bon nombre de fans du Barça, qui ne comprennent pas comment Messi peut apprécier un coach qui fait aussi mal jouer son équipe. Le journaliste de Yahoo Walid Acherchour est même allé plus loin en écrivant sur Twitter : “Jusqu’à quand ? La question c’est juste jusqu’à quand Messi va sauver ce club et ce coach. Messi sauve le Barça sur le terrain en étant un extraterrestre mais il le tue en montant au créneau publiquement pour maintenir Valverde depuis 3 ans”.