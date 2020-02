FC Barcelone : Lionel Messi aurait eu la peau d’Eric Abidal !

false

Dans Sport, Eric Abidal, le secrétaire technique du FC Barcelone, a livré une interview qui pourrait bien lui être fatale. Selon les médias espagnols, le Français serait en effet menacé. Abidal avait expliqué que certains joueurs du Barça ne travaillaient pas avec Ernesto Valverde, et qu’ils n’étaient pas satisfaits de lui.

❗️▶️ EN DIRECTO | Crisis Abidal-Messi: la última hora del Barça ✍️ Te lo cuenta @jbatalla7 https://t.co/EeYJHSVbGf pic.twitter.com/MAUBUoLB9Y — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 5, 2020

Bartomeu veut voir Abidal d’urgence

Des propos qui ont incité Lionel Messi, proche de Valverde, à réagir aussitôt. « Chacun doit être responsable de son travail et assumer ses décisions. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon, on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies. »

Ce clash aurait décidé le président Josep Maria Bartomeu à s’entretenir dès son retour de Bruxelles (où il participe à des réunions au sein du Parlement européen) avec Éric Abidal. Et selon plusieurs médias espagnols, Abidal, en place depuis juin 2018, pourrait donc être évincé.