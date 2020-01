FC Barcelone : Lionel Messi aurait savonné la planche de Valverde !

true

Lionel Messi a un nouvel entraîneur. Le FC Barcelone a annoncé tard lundi soir que Quique Setién allait remplacer Ernesto Valverde sur le banc de touche et qu’il serait présenté dans l’après-midi. L’ancien coach du Betis Séville a signé un contrat jusqu’en 2022 et aura tout le loisir d’apporter sa science d’un jeu léché, dont la réputation n’est plus à faire au pays de la corrida.

En attendant, la presse espagnole a déjà tout écrit sur Setién et les coulisses du départ de Valverde. Depuis vendredi soir, le désormais ex coach du Barça se savait sur la sellette. Marqués par la défaite en Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético Madrid (2-3), les dirigeants ont activé plusieurs pistes pour le remplacer.

Messi a réfléchi à l’effritement régulier en C1

Tout d’abord contre cette idée par respect pour un technicien en place, Messi aurait finalement validé la décision de ses dirigeants. Selon Don Balon, l’attaquant argentin se serait ainsi posé des questions sur l’effritement collectif récurrent lors des matches à élimination directe. Valverde est ainsi connu pour être celui des débâcles contre l’AS Rome et Liverpool en Ligue des champions. Ce seul argument aurait suffi à faire changer l’ambitieux Messi d’avis, et à appuyer sa direction. Reste à savoir si Setién aura les épaules pour changer la mentalité du vestiaire blaugrana.