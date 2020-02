FC Barcelone : Lionel Messi bat deux records personnels négatifs

true

Avec seulement 14 buts inscrits en 24 journées et une série de 4 matches sans but inscrit, Lionel Messi (FC Barcelone) traverse une mauvaise passe.

Passeur décisif pour Antoine Griezmann hier lors du choc victorieux contre Getafe (2-1), Lionel Messi est resté muet devant les buts pour le quatrième match d’affilée. Une première depuis une éternité pour celui qui reste pourtant le canonnier numéro de la Liga, en attendant la performance de Karim Benzema avec le Real Madrid ce soir.

Resté quatre matches de championnat muet, ce n’était plus arrivée à l’Argentin du FC Barcelone depuis… six ans ! A l’époque, il avait même mis treize journées avant de retrouver le chemin des filets (il avait cependant été blessé pendant cinq rencontres) ! Depuis la blessure de Suarez, il est davantage passeur, lui qui en est six caviars sur ses trois derniers matches.

Autre record négatif : ses 14 buts après 24 journées sont son total le plus pauvre depuis, donc, 2013/14. Au niveau de la Liga, on n’avait pas vu aussi faible meilleur buteur depuis les 11 buts de Kluivert, Catanha et Raul en 2001/02. Quand on se souvient que Messi a une saison été capable de marquer 50 buts (2011/12), on mesure mieux l’ampleur de sa mauvaise passe…