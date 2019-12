FC Barcelone : Lionel Messi dédie l’un de ses records préférés à Samuel Eto’o

true

Recordman des buts inscrits en Liga, Lionel Messi a expliqué qu’il devait beaucoup à Samuel Eto’o, son ancien coéquipier au FC Barcelone.

Sur le site de LaLiga, Lionel Messi, la star du FC Barcelone, évoque notamment son record de buts en Espagne. « Etre moi-même le meilleur buteur de l’histoire de la Liga, avec ce que représente ce championnat, c’est spécial pour moi. J’en suis très fier. Je crois que c’est l’un de mes records qui veut dire le plus pour moi », explique l’Argentin.

Et à la Pulga de faire un clin d’oeil à Samuel Eto’o. « Je me souviens qu’il me disait souvent que le jour où je commencerai à marquer, tout allait changer pour moi. A cette époque, j’avais beaucoup d’occasions mais je ne concrétisais pas. Mais un jour c’est rentré et ça m’a délivré. »

Messi explique toutefois qu’il est moins obsédé par le but aujourd’hui. « Quand j’entre sur le terrain, c’est plus pour jouer, pour gagner, que pour marquer des buts ». Et pourtant…