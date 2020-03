FC Barcelone : Lionel Messi est déconcertant, même pendant le coronavirus…

true

Confiné à son domicile, l’Argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, a encore montré de quoi il était capable avec son pied gauche. Déconcertant.

Quand on a du talent, on a du talent. Y compris avec un rouleau de papier toilette. Ca tombe bien, puisque Lionel Messi, le génial argentin du FC Barcelone, s’est également soumis au très populaire stayathomechallenge. Qui consiste, si vous ne le saviez pas encore, à jongler avec un rouleau de papier toilette.

Contrôle de la poitrine…

Certains joueurs, et notamment en France, s’en sortent plutôt bien. Mais Messi, lui, contrôle même son nouveau ballon avec la poitrine et ne semble guère gêné par la forme inhabituelle de son nouvel ami. Mais quand on a du talent, c’est tellement plus facile…