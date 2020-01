FC Barcelone : Lionel Messi est nostalgique de Cristiano Ronaldo !

true

Au cours d’un entretien pour la chaîne DAZN Italia, Lionel Messi a été interrogé sur sa rivalité avec Cristiano Ronaldo, notamment quand ce dernier évoluait au Real Madrid. Et, surprise, l’Argentin du FC Barcelone n’a pas caché qu’il avait aimé cette période, se montrant même nostalgique…

« Ce n’est pas facile de rester compétitif au plus haut niveau durant tant d’année. Surtout dans les deux équipes dans lesquelles nous étions, avec un tel niveau d’exigence. Le Real et le Barça, ce sont les deux meilleurs clubs du monde et s’affronter d’égal à égal durant d’années, je crois que ça restera pour toujours. »

« J’ai adoré le duel sportif au niveau personnel, le public l’a apprécié aussi, qu’il s’agisse de supporters du Real, du Barça ou tout simplement de football. Quand Cristiano était à Madrid, les Clasicos étaient encore plus spéciaux mais ce ne sont que des étapes, que l’on laisse derrière soi car d’autres nous attendent. »