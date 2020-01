FC Barcelone : Lionel Messi et consorts doutent déjà de Setién !

true

Le Real Madrid est le nouveau leader de la Liga. Grâce à leur courte mais précieuse victoire à Valladolid (1-0), les hommes de Zinédine Zidane ont pris trois points d’avance en tête du classement sur le FC Barcelone. Battus à Valence samedi (0-2), les coéquipiers de Lionel Messi donnent des signes négatifs sur la méthode de leur nouvel entraîneur Quique Setién.

Le vestiaire du Barça a des doutes

L’ancien coach du Betis Séville l’a admis après la défaite à Mestalla : ses joueurs n’assimilent peut-être pas encore tout ce qu’il leur demande. Ce constat est partagé en interne. « Le vestiaire est sceptique sur la méthode Setién, lâche SPORT dans son édition du jour. Les tauliers ont une certaine inquiétude sur l’assimilation d’un système qui comporte plusieurs changements importants. L’arrivée de la Ligue des champions, objectif n°1, n’aide pas. »

Un cadre blaugrana se lâche !

AS, à Madrid, confirme le mal-être d’une grande partie du vestiaire du Barça avec la formule Setién. Au cours des dernières réunions entre joueurs, les plaintes seraient unanimes. « En jouant comme ça, c’est impossible. On ne peut pas avoir plus de joueurs derrière que devant le ballon, a même pesté un cadre blaugrana dont l’identité est restée secrète. Il faut donner plus de profondeur et de rapidité au ballon. »