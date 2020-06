FC Barcelone : Lionel Messi et le vestiaire remontés contre Quique Setién ?

true

Alors que le FC Barcelone de Lionel Messi a perdu deux points importants sur la pelouse du Celta Vigo (2-2), des tensions semblent apparaître.

Hier soir, Lionel Messi et le FC Barcelone ont perdu gros sur la pelouse du Celta Vigo. En concédant le match nul dans les dernières minutes, le club blaugrana, a laissé la voie libre au Real Madrid qui, en cas de victoire ce soir face à l’Espanyol Barcelone, prendrait deux points d’avance sur son grand rival.

Un constat qui a conduit à quelques réactions acides hier soir, notamment celle de Luis Suarez. Interrogé après le match sur les difficultés récentes, l’attaquant uruguayen a mis la pression sur son coach. « Qu’est-ce qui ne va pas chez nous? C’est à cela que servent les entraîneurs, à analyser les situations ». Selon le quotidien AS, cette réponse n’est que la traduction d’une fracture de plus en plus nette entre Quique Setién et le vestiaire mené par Lionel Messi.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

D’après le journal espagnol, les joueurs éprouveraient en réalité beaucoup de méfiance vis-à-vis d’un coach qui a remplacé le très apprécié Ernesto Valverde. Son manque de consensus peut agacer les cadres. « En résumé, le vestiaire considère qu’il n’y a pas eu d’amélioration avec Setién », écrit enfin AS. De quoi tendre un peu plus la fin de saison entre la bande à Messi et leur coach ?