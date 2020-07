FC Barcelone : Lionel Messi établit un nouveau record personnel

true

Lors de la victoire du FC Barcelone à Villarreal (4-1), Lionel Messi s’est offert deux passes décisives. Il affiche 19 offrandes en Liga, son record.

Au FC Barcelone, tout le monde se demande où s’arrêtera-t-il ? À 33 ans, Lionel Messi brille toujours au plus haut niveau, dans une galaxie partagée avec Cristiano Ronaldo. En difficulté depuis la reprise de la Liga, la Pulga a régalé hier sur la pelouse de Villarreal. Lors du succès quatre buts à un, le sextuple Ballon d’or a distillé deux passes décisives pour Luis Suarez (20e) et Antoine Griezmann (45e).

Avec ces offrandes, Lionel Messi a permis au FC Barcelone de recoller au Real Madrid, leader du championnat d’Espagne avec quatre points d’avance. D’un point de vue personnel, le natif de Rosario a battu un record. Jamais, depuis ses premières saison en Liga, Lionel Messi avait offert 19 passes décisives. Lors des campagnes 2010/2011 et 2014/2015, l’Argentin avait toujours buté à 18 offrandes. Ses statistiques impressionnantes poussent l’organigramme catalan à tout tenter pour faire prolonger le joyau.

Car, en plus d’offrir des ballons pour marquer, le joueur formé à la Masia n’oublie pas d’être efficace devant le but. Il a inscrit 22 buts cette saison en Liga. Beaucoup moins que les années précédentes, certes, mais, avec l’âge, Lionel Messi modifie son rôle et son apport au sein de l’effectif du FC Barcelone. Désormais, il organise le jeu pour tenter de faire briller ses comparses d’attaque à l’instar de Suarez, Fati ou Griezmann. Ces équipiers auront bien besoin du génie argentin pour réaliser une remontée fantastique sur le Real Madrid, le rival honni.