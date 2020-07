FC Barcelone – Mercato : Bartomeu persiste pour la prolongation de Messi

true

Après la victoire du FC Barcelone sur la pelouse de Villarreal (4-1), Josep Maria Bartomeu s’est montré optismiste concernant la prolongation de Messi.

La nouvelle va rassurer les supporters du FC Barcelone. Après la victoire du Barça à Villarreal (4-1), avec un superbe but d’Antoine Griezmann, Josep Maria Bartomeu a fait le point sur la prolongation potentielle de Lionel Messi en Catalogne.

La semaine dernière, la presse ibérique faisait vent d’un possible départ du sextuple Ballon d’or. Lionel Messi aurait été déçu par l’attitude du boss du FCB. Mais, Bartomeu, après avoir flingué le Real Madrid et la VAR, s’est montré optimiste pour la prolongation de Messi. Il devrait signer un nouveau bail avec les pensionnaires du Camp Nou : « Je ne vais pas donner de détails sur les négociations. Mais, il a dit à plusieurs reprises qu’il souhaitait mettre fin à sa carrière au Barça. Nous sommes actuellement concentrés sur la compétition. Il y a des négociations avec de nombreux joueurs. Messi veut continuer au Barça. Il veut finir ici. Il lui reste de nombreuses années et nous allons en profiter plus longtemps. »

Bartomeu assure également l’avenir de Setién au FC Barcelone

Puis, Bartomeu s’est également penché sur le cas Quique Setién : « Je sais déjà qu’il y a des rumeurs. C’est faux, la victoire ne l’a pas sauvé. Il fait un excellent travail. Il a notre entière confiance. Nous devons nous battre jusqu’au bout dans ce championnat. Nous devons titiller le leader puis vient la Ligue des champions. Il y a des défis cette saison. »

Pas certain que les supporters du FC Barcelone soient aussi ravis du soutien porté au coach espagnol. L’avenir de Setién dépendra en grande partie de la fin de la saison, le Barça pointe à 4 points du Real Madrid, et des futures élections pour définir le président du FCB. Victor Font, opposant farouche de Bartomeu, a promis un ticket Puyol, Xavi (entraîneur), et Jordy Cruyff dans son programme.