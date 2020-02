FC Barcelone : Lionel Messi incendie publiquement un de ses dirigeants !

true

Ce mardi après-midi, le quotidien « SPORT » a publié un long entretien du secrétaire technique blaugrana Eric Abidal, lequel est revenu sur tous les sujets chauds autour du FC Barcelone. L’ancien latéral gauche a notamment évoqué le licenciement d’Ernesto Valverde, remplacé en janvier par Quique Setién.

Questionné sur les raisons qui ont poussé à ce départ précipité, Eric Abidal s’est réfugié derrière une décision des joueurs : « Beaucoup n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup. Il y avait aussi un problème de communication interne. La relation entraîneur-vestiaire a toujours été bonne mais il y a des choses que je peux sentir en tant qu’ancien joueur. J’ai dit au club ce que je pensais et une décision devait être prise », a lâché le dirigeant.

Eric Abidal désavoué par son ancien coéquipier

Une sortie qui a provoqué l’ire de Lionel Messi qui, sur Instagram, a donné sa vision des choses, désavouant son ex-coéquipier : « Sincèrement je n’aime pas faire ce genre de chose mais je crois que chacun doit être responsable de son travail et assumer ses décisions. Les joueurs, de ce qui se passe sur le terrain. Et en plus nous sommes les premiers à reconnaître quand nous ne sommes pas bien. Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies », a fait savoir l’Argentin, qui a toujours soutenu Valverde.