FC Barcelone : Lionel Messi, les louanges d’un futur adversaire

Trois victoires consécutives en Liga, certes. Mais un rendez-vous ô combien attendu, demain en Ligue des Champions, sur le terrain de Naples. Le FC Barcelone joue une partie de son avenir dans ce 8e de finale aller et, comme à chaque match, l’adversaire du moment se focalise sur la star incontournable du club catalan : Lionel Messi.

Cette fois, c’est l’entraîneur du Napoli, Gennaro Gattuso, qui est passé face aux médias afin de dire tout le bien qu’il pensait de l’Argentin. Des mots forts pour un compliment rare.

« Il fait des choses impensables »

« C’est le plus grand et il est un exemple pour tous, il ne dit jamais un mot plus haut que l’autre. Il fait des choses qui n’existent que sur la Playstation, des choses impensables. Ça fait déjà quelques années qu’il est le plus grand de tous les temps. La comparaison avec Maradona ? Lui, je ne l’ai vu que sur VHS, ou sur DVD. De près, au stade, je ne l’ai jamais vu. Je sais le champion qu’il a été et je sais que j’ai raté quelque chose de merveilleux. Je le regrette. Aujourd’hui, je vois Messi faire des choses que faisait Maradona. »