FC Barcelone : Lionel Messi n’est plus le joueur le plus cher du monde à son poste

Alors qu’il ne traverse pas la meilleure période de sa saison, lui qui n’a plus marqué depuis trois matches (une éternité pour un joueur de sa trempe), Lionel Messi a en plus appris qu’il n’était plus le joueur le plus cher dans la catégorie des ailiers droit. Ce privilège revient à Mohamed Salah.

L’Egyptien de Liverpool n’est pas non plus dans la forme de sa vie mais il a un avantage que l’Argentin du FC Barcelone ne pourra jamais effacer : il a cinq ans de moins (27 ans contre 32). Et cela compte beaucoup au moment d’évaluer la valeur d’un joueur. Transfermarkt estime ainsi que Salah vaut aujourd’hui 150 M€, soit dix de plus que Messi.

Si la valeur du sextuple Ballon d’Or a perdu 40 M€ en deux ans, ses stats, elles, sont toujours aussi incroyables : en 26 matches cette saison, il a marqué 19 fois et délivré 15 passes décisives. Mohamed Salah, lui, a joué plus (33 rencontres) mais inscrit moins de buts (18) et donné moins de derniers ballons (9). Le meilleur n’est donc pas le plus cher…