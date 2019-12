FC Barcelone : Lionel Messi, son bilan de l’année 2019

true

Glanant son 6e Ballon d’Or France football début décembre, Lionel Messi a montré en 2019 que l’heure de la retraite n’avait pas encore sonné pour lui.

Statistiques : 58 matches, 50 buts, 20 passes

Une fois n’est pas coutume, Lionel Messi affiche une moyenne inférieure à un but par match. Néanmoins, le petit Argentin a encore largement fait parler la poudre cette saison, autant en club qu’en sélection, arrachant notamment son 6e soulier d’or européen (son 3e consécutif) avec 36 réalisations sur sa saison de Liga 2018-2019 et remportant le titre de meilleur buteur de Ligue des Champions en 2018-2019 (12 réalisations).

Palmarès :

A titre collectif avec le FC Barcelone, Messi n’a pas franchement fait exploser son palmarès en 2019. En effet, il n’a finalement soulevé que la Liga, battu en finale de la Coupe d’Espagne par Valence (1-2) et en demi-finale de la C1 à Liverpool. Sur le plan individuel, ce fut une vraie moisson : des titres de meilleurs buteurs en Liga et en Europe, celui de meilleur joueur d’Espagne, le trophée The Best du joueur FIFA de l’année ainsi que ses 6e Soulier d’Or et Ballon d’Or.

Note artistique : 14/20

Encore une fois, Lionel Messi aura été LE joueur du FC Barcelone. L’homme-clé, le joueur décisif et qui décide de la pluie et du beau temps. S’il a disparu des radars à Anfield (défaite 4-0) ainsi qu’au tout début de la saison 2019-2020 victime d’une blessure au pied en début de préparation, la Pulga a vite repris son rythme de croisière en Liga et montré qu’il était devenu le meilleur tireur de coup-franc de la planète.

Le point noir de son année est assurément son bilan en sélection d’Argentine : 5 buts, 2 passes en 10 matches joués, une défaite en demi-finale de la Copa America et une suspension de quatre matches purgée en septembre-octobre pour propos outraciers à l’arbitre.