FC Barcelone : Madame Messi se sculpte un corps pendant le confinement

Antonella Roccuzzo, compagne de l’attaquant du FC Barcelone Lionel Messi, profite à plein de la période de confinement due au coronavirus pour préparer la saison à la plage.

Avec la crise sanitaire due au coronavirus, on aurait presque oublié que le printemps est arrivé. C’était vendredi et la saison durera jusqu’en juin prochain pour laisser place à l’été. D’ici là, on espère tous que la pandémie du coronavirus aurait reculé.

Pour l’heure, ce n’est absolument pas le cas et seul un confinement respecté à la lettre par les pays européens saura endiguer l’inquiétant phénomène. Afin de passer le temps, certains joueurs ont déjà lancé plusieurs défis en restant à la maison.

Madame Messi s’entretient pendant le confinement 💪 pic.twitter.com/ROZqeb6cFA — Foot Wags (@FootWag) March 20, 2020

On a ainsi vu Lionel Messi afficher ses talents de technicien plus tôt dans la semaine, avant de montrer qu’il suait aussi à grosses gouttes dans sa salle de sport personnelle. Chez les Messi, il n’est pas le seul à se donner à fond. Antonella Roccuzzo, sa compagne de toujours, a montré sur les réseaux sociaux qu’elle ne perdait pas non plus son temps et a affiché une taille de guêpe déjà parfaite pour flamber sur les plages catalanes.