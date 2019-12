FC Barcelone : Maradona prête enfin allégeance à Messi

true

Diego Maradona a éclairci sa position concernant Lionel Messi, qu’il a régulièrement criblé de critiques dans le passé. Selon lui, l’attaquant du FC Barcelone (32 ans) est un génie.

Diego Maradona a beau avoir été le sélectionneur de Lionel Messi durant la Coupe du monde 2010, les relations entre les deux hommes n’ont jamais été très claires. « El Pibe de Oro » a par exemple très souvent reproché à l’attaquant du FC Barcelone son manque de caractère et de détermination, notamment quand les choses n’allaient pas dans son sens.

🐐 Maradona: “Yo jamás me enfrentaría a Messi” 🇦🇷 “Yo soy argentino, yo no lo critico a Messi. Miren lo bueno, yo soy amigo de ‘Leíto’, yo lo vi llorar en la ducha cuando perdimos 4-0”https://t.co/acJALBWdLB pic.twitter.com/qaAfYg2JIx — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 17, 2019

Les critiques de Maradona se sont quelque peu diluées dans le temps, au gré des performances et des statistiques saisissantes de Messi. Aujourd’hui, il semblerait même que la légende argentine soit définitivement convaincue par le sextuple Ballon d’Or.

« Je ne m’opposerai jamais à Messi »

« Je ne m’opposerai jamais à Messi, ce n’est pas mon ennemi. Pour moi, Messi est autant une idole que le Kun l’est pour Benja, a clarifié Maradona au micro de TyC Sports en référence à son neveu et son ancien gendre Sergio Agüero. Je suis Argentin, je ne critique donc pas Messi. On le regarde d’un œil bienveillant. Je suis un ami de ‘Leito’, je l’ai vu pleurer sous la douche quand on a perdu 4-0 contre l’Allemagne en 2010. »