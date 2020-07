FC Barcelone – Mercato : 100 M€ de pertes et Messi peut faire une croix sur Neymar

true

La crise du Covid-19 a plombé les finances du FC Barcelone, qui doit se résoudre à attendre encore un an avant de faire revenir Neymar.

El Mundo Deportivo consacre un article aux pertes abyssales que le FC Barcelone subit à cause de la crise sanitaire. D’après le quotidien catalan, avant le début de la pandémie, le Barça était parti pour pulvériser tous les records de recettes avec environ 1,1 milliard d’euros de rentrées. Avec de tels résultats, il lui aurait été possible de faire revenir Neymar tout en recrutant Lautaro Martinez.

Mais avec une telle crise, c’est devenu impossible. Et quitte à choisir, les Blaugranas ont opté pour l’attaquant de l’Inter Milan, qui devrait rallier l’Espagnole pour 70 M€ plus Junior Firpo (coté à 41 M€). Pour Neymar, il faudra attendre un an, étant entendu que le Brésilien continue d’envoyer des signaux positifs concernant un retour.

Par ailleurs, le Barça se serait résolu à vendre Samuel Umtiti cet été. Les dirigeants barcelonais veulent s’appuyer en priorité sur Gerard Piqué et Clément Lenglet, qui a donné satisfaction depuis son arrivée. L’ancien Lyonnais est bon aussi quand il est sur le terrain mais ses problèmes à un genou le pénalise fortement. Les dirigeants blaugranas estiment qu’ils pourraient faire une belle opération avec lui si un club anglais se présente.