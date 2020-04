FC Barcelone – Mercato : 4 joueurs seraient dans le viseur de l’Inter Milan !

true

Alors que le FC Barcelone a fait de Lautaro Martinez sa cible prioritaire, l’Inter Milan lorgnerait quatre joueurs catalans…

Selon Sport, l’Inter Milan tente de prolonger Lautaro Martinez, qui dispose d’une clause de cession à 11 M€ en juin, mais le FC Barcelone fait tout pour dissuader l’attaquant argentin. Le club catalan aurait revu son offre à la hausse et serait prêt à lui proposer un contrat de 5 ans, avec un salaire annuel de 7 M€, et deux années de plus en option.

G⚽AL OF THE DAY!#Messi makes it look SO easy 🔥🔥 Just 🐐 things… pic.twitter.com/vQZfUG4On1 — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) April 23, 2020

Selon Sport, quatre joueurs sont susceptibles de faire le chemin inverse et de rejoindre l’Inter. Il s’agit d’Ivan Rakitic, d’Arturo Vidal, très apprécié d’Antonio Conte, du jeune milieu Carles Alena, prêté au Betis Séville, et du Portugais Semedo.

Des joueurs qui n’entrent plus vraiment dans les plans du club blaugrana.