FC Barcelone – Mercato : à la lutte avec Guardiola pour rassurer Messi ?

Le football a été mis entre parenthèses le temps que la crise de coronavirus s’estompe mais cela n’empêche pas les clubs de plancher sur la prochaine fenêtre de transferts. Ainsi, Tuttosport assure que le jeune défenseur central de l’Inter Milan Alessandro Bastoni (20 ans) attise les convoitises des grands clubs.

Notamment le FC Barcelone et Manchester City. Les deux écuries ont bien noté les grandes qualités d’un joueur rapide, doué dans les airs et toujours bien placé, qui possède en plus une belle marge de progression. Les Catalans, qui préparent l’après-Gerard Piqué, sont très intéressés.

Mais en face, donc, il y a Pep Guardiola (Manchester City). L’architecte de la dernière grande équipe blaugrana a toutefois un désavantage considérable avec les sanctions du fair-play financier, qui devraient le priver de Champions League pour les prochaines saisons. Mais ses finances sont largement plus florissantes que celles du Barça. En tout cas, la lutte s’annonce serrée entre les deux !