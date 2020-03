FC Barcelone – Mercato : Abidal a un plan de choc pour consoler Messi

true

Marquer un quadruplé, être muet la semaine suivante et cristalliser les inquiétudes d’un seul club. Voici le quotidien de Lionel Messi, au cœur des préoccupations du FC Barcelone et de la presse catalane. Selon le quotidien SPORT, le silence de l’attaquant argentin dimanche au Bernabeu contre le Real Madrid (0-2) dénote son ras-le-bol de la situation.

#FCB 🔵🔴 💰 Arturo Vidal y Semedo entrarían en la ‘operación Lautaro’ https://t.co/gDrMzaMyQ9 — Diario SPORT (@sport) March 2, 2020

« SOS Messi. Le crack argentin est plus seul que jamais dans l’équipe après la blessure de Luis Suarez, le peu d’influence des recrues et les remplaçants, insiste le journal catalan. Devant ce tableau, le Barça est obligé de construire un nouveau projet gagnant et travaille déjà sur le recrutement d’un stoppeur, d’un milieu de terrain, d’un ailier et d’un avant-centre. »

Abidal a lancé l’opération Martinez

Le FC Barcelone a tout intérêt à ne pas se louper sur le prochain mercato. Éric Abidal, après avoir été épinglé par Messi en personne suite à ses critiques sur les joueurs du Barça, en est conscient et a déjà agi en coulisses. Toujours d’après SPORT, il aurait ainsi proposé à l’Inter Milan Arturo Vidal et Nelson Semedo en plus de 70 millions d’euros pour laisser filer Lautaro Martinez au mercato ! De plus, le directeur sportif du Barça proposerait au chouchou de Messi de tripler son salaire en passant à 7 millions d’euros annuel. Pour mémoire, le Real Madrid est aussi très intéressé par le profil de l’Argentin (22 ans).