FC Barcelone – Mercato : Arthur a pris une décision pour son avenir

Annoncé dans le viseur de la Juventus, Arthur, le milieu du FC Barcelone, a confié son envie de rester en Catalogne.

Alors qu’un départ était envisagé et que la Juventus Turin souhaitait le recruter, Arthur, le milieu du FC Barcelone, n’a pas envie de quitter le Barça cet été. C’est ce que le Brésilien a confié ce mercredi à beIN Sports, tout en remerciant la Vielle Dame de s’intéresser à lui.

« Je veux juste rester à Barcelone, merci de l’intérêt des autres clubs mais je veux continuer ici, a soutenu l’ancien joueur de Gremio. Il y a toujours de la spéculation mais mon idée est claire. La seule option qui m’intéresse est de rester à Barcelone. L’intérêt supposé des grands clubs est toujours flatteur et un signe positif, mais mon esprit est de jouer pour Barcelone de nombreuses années. C’est là que j’ai toujours voulu être et où je veux être. Chaque jour je me sens mieux ici dans l’équipe, la ville. J’aime la culture, les gens de Barcelone et le support du public. »