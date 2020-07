FC Barcelone – Mercato : Messi invité à baisser son salaire pour prolonger au Barça ?

true

Selon El Chiringuito TV, Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, a demandé à Lionel Messi un effort sur son futur salaire pour prolonger.

Au FC Barcelone, les différents dirigeants ont toujours répondu aux désirs de Lionel Messi. À 33 ans, l’Argentin est toujours aussi décisif que lors de ses jeunes années. Cette saison, il a inscrit 22 buts et offert 19 passes décisives en 29 matches de Liga. Des statiques impressionnantes qui poussent le board du FC Barcelone a tout tenté pour prolonger l’aventure de leur joyau en Catalogne.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec son club formateur, Lionel Messi est en position de force pour négocier. En conflit ouvert avec la direction des pensionnaires du Camp Nou, la Pulga veut quand même prolonger l’aventure au Barça.

Problème, les caisses du FC Barcelone sont vides. Les Catalans ont dépensé beaucoup d’argent ces dernières années sur le marché des transferts (Griezmann, Dembélé, Coutinho) à la suite de la perte de Neymar. En plus, la crise économique liée au Covid-19 a rajouté de la précarité sur des finances déjà faibles.

Selon El Chiringuito TV, célèbre émission sur le football en Espagne, Josep Maria Bartomeu aurait fait une annonce au sextuple Ballon d’or. Le président du FC Barcelone a exprimé au clan Messi que le salaire convenu pour prolonger doit être revu à la baisse.

Voilà un nouvel accroc qui pourrait mettre en péril l’histoire de Messi avec le FC Barcelone. Cette affaire pourrait aussi avoir de graves conséquences pour Bartomeu. Dans un an, les élections pour élire le président du FCB auront lieu.Victor Font, son plus farouche opposant, a déjà promis un ticket Xavi, Puyol et Jordi Cruyff pour briguer la présidence. Pour Messi, son aventure blaugrana pourrait prendre fin.