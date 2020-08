FC Barcelone – Mercato : Bartomeu a trouvé son dossier prioritaire

true

Au FC Barcelone, on s’inquiète déjà du possible départ d’Ansu Fati dans les prochaines années. Voici pourquoi le club catalan blinde le dossier.

Ligue des Champions, mercato, Lionel Messi et on en passe, la presse espagnole ne sait plus ou donner de la tête avec l’actualité du FC Barcelone. Et en ce début de semaine, c’est même un vieux dossier qui ressurgit à la Une de certains périodiques avec le troisième anniversaire du départ de Neymar !

Voilà sans doute pourquoi le quotidien madrilène, Marca, se penche avec intérêt sur le cas Ansu Fati qui, sait-on jamais, pourrait réserver le même sort au club catalan dans l’avenir. La révélation du Barça la saison dernière, âgée de 17 ans, n’a plus « que » deux années de contrat et dispose d’une clause libératoire de 170 millions d’euros. Pas vraiment de quoi, dans ces conditions, laisser la porte ouverte à certains grands clubs européens.

Josep Maria Bartomeu, le président du FCB, pense néanmoins le contraire. Résultat, des discussions avec l’entourage de Fati ont déjà débuté. Objectif ? Nette augmentation de salaire, prolongation de contrat et, tenez-vous bien, clause libératoire revue à la hausse et fixée à 400 millions d’euros. A ce tarif, on doute qu’Ansu Fati prenne la même trajectoire que Neymar…