FC Barcelone – Mercato : Bartomeu relance un dossier cher à Lionel Messi !

S’il se montrait plutôt sceptique il y a encore quelques jours sur les chances du FC Barcelone de faire une grosse recrue comme Neymar (PSG) ou Lautaro Martinez (Inter Milan), Josep Maria Bartomeu a un peu revu son discours à l’occasion d’un entretien accordé à « beIN Sports ». Si l’arrivée du Brésilien est toujours exclue et que le Barça ne tentera même pas sa chance, il n’en sera pas de même du compatriote de Lionel Messi.

Concernant Lautaro Martinez, le dirigeant a eu la réponse suivante : « Aujourd’hui, le dossier est à l’arrêt. Quand la Ligue des Champions se terminera, nous parlerons à l’Inter. Maintenant nous sommes dans l’attente des matches internationaux », a-t-il expliqué, assurant que ni Pedri, ni Trincão, ni Araujo, ni Riqui Puig, ni Ansu Fati ne seraient sacrifiés pour autant : « Nous préparons la nouvelle génération ».

Une chose est certaine : le deal pour Lautaro Martinez ne se fera pas à plus de 100 M€. « La situation économique n’est pas bonne au niveau européen. Nous ne prévoyons pas de grandes opérations. Ni pour nous, ni dans le monde du football. Notamment dans les meilleurs équipes », a-t-il assuré.

Bien qu’il ouvre la porte à Martinez sur un deal qui paraît impossible sous la forme de troc, Josep Maria Bartomeu donne surtout l’impression de vouloir rassurer Lionel Messi sur la compétitivité du projet afin de le convaincre de prolonger. Pas sûr que la ficelle fonctionne…

🎙[SPORT] | Bartomeu on Lautaro: « We will talk to Inter after the Champions League. The negotiations are currently stopped ».

🎙Bartomeu: « Neither Pedri nor Trincao are for sale, but neither is Araujo, Riqui Puig or Ansu Fati ». pic.twitter.com/nxgZkitzHD

— BarçaTimes (@BarcaTimes) August 5, 2020