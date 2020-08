FC Barcelone – Mercato : Bartomeu tente de rassurer Messi avec une annonce forte !

true

S’il a douché les rumeurs Lautaro Martinez et Neymar, Josep Maria Bartomeu va quand même se battre pour conserver le chouchou de Messi au Barça.

A l’occasion d’un entretien à « SPORT » ce dimanche, Josep Maria Bartomeu a évoqué de nombreux sujets autour du FC Barcelone et beaucoup n’avaient pas de quoi ravir Lionel Messi, en réflexion pour une prolongation au delà de juin 2021. En effet, le président du Barça a annoncé que Quique Sétien allait rester, que Neymar ou encore Lautaro Martinez ne viendront pas… Autant d’annonces susceptibles de décevoir « la Pulga ».

Bartomeu n’a aucune intention de sacrifier Ansu Fati

Pour se rattraper et rassurer les Socios, Bartomeu s’est voulu rassurant concernant l’avenir d’Ansu Fati (17 ans), considéré comme le chouchou de Messi et son possible successeur issu de la Masia. « Aucune offre officielle n’a été reçue, mais certains clubs ont suscité de l’intérêt. La réponse du Barça a été «non» (…) Il n’y a pas beaucoup de joueurs comme lui et le Barça ne peut pas le vendre, même s’il s’agissait d’une solution économique pour le club en ces temps de pandémie. A aucun moment nous n’avons envisagé de le vendre. Au contraire: il faut l’aider dans sa croissance et le renouveler pour l’avenir, pour qu’il joue ici toute sa vie », a-t-il assuré.

Si Ansu Fati a prolongé jusqu’en juin 2022 il y a quelques mois, une prolongation de contrat est bel et bien dans les tuyaux : « Il a signé un contrat en tant que joueur du Barça B. Désormais, le projet est de le transférer en équipe première. Ce contrat qu’il a signé en décembre l’envisage déjà. Il va dans la première équipe parce qu’il l’a mérité (…) Je ne lui ai pas parlé personnellement, mais j’ai parlé à des gens autour de lui ces derniers jours. J’ai réitéré que malgré les offres à venir, le club n’a aucune intention de s’asseoir avec qui que ce soit ».