FC Barcelone – Mercato : Braithwaite s’incline déjà devant Messi

Depuis ce midi, Martin Braithwaite est un joueur du FC Barcelone. Un destin incroyable pour l’ancien attaquant du Toulouse FC, acheté 18 M€ par les Blaugranas à Leganés avec une clause libératoire fixée à… 300 M€. Pour sa première interview, celui que beaucoup voient comme un futur flop a évidemment parlé de Lionel Messi.

«C’est assurément le meilleur joueur de l’histoire et jouer avec lui est un grand moment pour moi. Je pourrais dire que j’ai joué avec lui. Je suis ravi d’être là. C’est un rêve devenu réalité. Tout ceux qui jouent au foot rêvent de jouer au Barça et j’y suis, avec beaucoup d’envie. J’espère gagner beaucoup de titres. Il y a beaucoup de pression et d’attente.»

«Je suis un joueur technique, physiquement fort. Je suis très rapide et ma meilleure qualité, c’est que je suis un joueur intelligent. Je bouge beaucoup sur le terrain. J’étudie beaucoup le jeu et je cherche toujours à améliorer mon jeu avec mes appels. Je suis un buteur et j’espère marquer beaucoup de buts.»