FC Barcelone – Mercato : déjà une piste défensive activée ?

Si l’on en croit le quotidien catalan, Sport, le FC Barcelone aurait déjà coché le nom d’un défenseur en vue de la saison prochaine. Pau Francisco Torres.

On vous le disait depuis quelques jours : en dépit du coronavirus, et des championnats à l’arrêt, l’actualité mercato bat parfois son plein. C’est donc le cas au sujet du FC Barcelone via les (innombrables) médias qui suivent avec assiduité l’actualité du club catalan.

Dernière preuve en date avec Sport qui, dans son édition du jour, s’attache à dessiner la défense du Barça la saison prochaine. Avec un nouveau venu en la personne du joueur de Villarreal, Pau Francisco Torres. Agé de 23 ans, ce solide défenseur a rejoint la sélection espagnole pour la toute première fois au mois de novembre 2019. Il est, cette saison, titulaire indiscutable dans son club et bénéficie, visiblement, de la confiance de ses dirigeants.

Clause libératoire salée…

Car comme le précise Sport,la clause libératoire de Torres s’élèverait à pas moins de 50 millions d’euros. On doute que le FC Barcelone paye ce montant dans les semaines à venir.