FC Barcelone – Mercato : Dembélé à nouveau envoyé loin de Messi

L’ailier français, trop souvent blessé depuis son arrivée au FC Barcelone, intéresserait la Juventus Turin mais aussi Arsenal et le PSG.

Rappelez-vous : il y a un an, Ousmane Dembélé était considéré comme la clef pour faire revenir Neymar au FC Barcelone. Les dirigeants catalans avaient fait tout ce qu’ils avaient pu pour convaincre le Français d’être transféré au PSG mais il avait refusé et le deal avait capoté. Et le pire, c’est que sa saison 2019/20 a de nouveau été ratée…

Si l’on en croit la Une du Mundo Deportivo du jour, l’ailier de 23 ans devrait de nouveau être au centre de l’actualité des transferts en Catalogne cet été. En effet, il serait aujourd’hui dans le viseur de la Juventus Turin mais également du PSG et d’Arsenal.

Si le challenge « bianconero » était de nature à l’intéresser, il pourrait servir de monnaie d’échange avec Miralem Pjanic. S’il se décidait à accepter enfin les avances parisiennes, c’est le retour de Neymar qui pourrait être facilité. Dans tous les cas, en 2019 comme en 2020, les responsables du Barça verraient d’un bon œil un départ de celui qui a manqué plus de matches qu’il n’en a joués avec eux à cause de blessures…