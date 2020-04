FC Barcelone – Mercato : entre Neymar (PSG) et son chouchou, Messi a tranché !

true

Le FC Barcelone ne pourra finaliser qu’un seul de ses deux grands objectifs estivaux. Sans surprise, Lionel Messi préfère que ce soit Neymar qui vienne.

Président du groupe Médiapro, détenteur des droits télévisuels du championnat de France à compter de la prochaine saison, Jaume Roures est très proche du FC Barcelone. Il faut donc le croire quand il assure que le géant catalan n’a plus la capacité financière de recruter Neymar à cause des répercussions de l’épidémie de coronavirus.

Une information confirmée hier soir par la Cadena SER. Selon le média espagnol, le FC Barcelone s’est résolu à ne recruter qu’une seule de ses deux grandes priorités estivales, Neymar (PSG) et Lautaro Martinez (Inter Milan). La faute à des finances dans le rouge et à l’incapacité de vendre les joueurs dont il ne veut plus (Coutinho, Semedo, etc).

⚡ À voir en LIVE ce soir : Barça – Grenade ⚡ 🙌 Le 1er match de l’ère @QSetien

📍 Camp Nou

⏰ 21h Spectacle garanti 💯😉 👉 https://t.co/Zno5zyw1ji pic.twitter.com/pgGwQ9vAb1 — FC Barcelona (depuis 🏠) (@fcbarcelona_fra) April 22, 2020

Du coup, la Cadenar SER assure que les dirigeants blaugranas auraient sondé les tauliers du vestiaire pour savoir qui est leur priorité. Sans surprise, ceux-ci, Lionel Messi en tête, auraient opté pour Neymar. Il est vrai que le Brésilien remplacerait un Griezmann guère apprécié dans le onze de départ alors que l’Argentin prendrait la place, à terme, d’un Luis Suarez très populaire…