FC Barcelone – Mercato : Fenerbahce veut faire coup double au Barça !

Selon Mundo Deportivo, Fenerbahce aimerait se faire prêter deux défenseurs du FC Barcelone : Jean-Clair Todibo et Moussa Wague.

Prêtés à Schalke et à Nice, Jean-Clair Todibo et Moussa Wague vont revenir au FC Barcelone. Schalke n’a pas voulu lever l’option d’achat de Todibo (ni celle de Juan Miranda, autre joueur blaugrana). L’ancien toulousain semble faire les frais de la fin de saison catastrophique du club allemand.

Todibo et Wague pistés par les Turcs

Wague, lui, a peu joué avec Nice, où il était arrivé en janvier, à cause de la crise sanitaire. Mais comme Todibo, le jeune latéral issu de la Masia ne devrait pas réintégrer les rangs du Barça en 2020-21. Un nouveau prêt est à l’étude et Fenerbahce s’est positionné pour accueillir les deux joueurs, selon les informations de Mundo Deportivo. Le quotidien précise que les bonnes relations entre le Barça et Ali Koç, le président stambouliote, pourraient faciliter l’opération. L’option d’achat de Todibo à Schalke s’élevait à 25 M€. Celle de Wague à Nice était de 10 M€.