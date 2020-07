FC Barcelone – Mercato : Gago sait où Messi aimerait aller dans l’avenir

Après la perte de la Liga, le FC Barcelone s’inquiète de l’avenir de Lionel Messi. À 33 ans, le sextuple Ballon d’or sera en fin de contrat dans une saison. La situation contractuelle du génie argentin interpelle tous les observateurs et attisent la convoitise des clubs.

En conflit avec Josep Maria Bartomeu, président du FCB, Messi fait traîner en longueur les négociations. Déçu par la politique sportive du Barça ces dernières années, l’Argentin veut des garanties précises sur le projet des Blaugranas. Meilleur buteur et meilleur passeur de la dernière Liga, La Pulga est en position de force.

Dans un entretien accordé à un média, Fernando Gago a fait le point sur la situation de son compatriote. Pendant des années, les deux hommes se côtoyés sous le maillot argentin. L’ex-milieu de terrain du Real Madrid a révélé une information de taille pour l’avenir de Messi. « C’est Messi qui va décider jusqu’à quand il jouera pour le FC Barcelone, s’il prendra sa retraite à Barcelone. C’est quelqu’un qui peut faire ce qu’il veut, quand il veut, comment il veut. Mais, son coeur va vers les Newell’s. » Avant son départ au Barça, alors qu’il était encore enfant, Messi avait commencé à faire ses premiers exploits sous la tunique de Newell’s, club basé dans sa ville natale de Rosario.

Fernando Gago: « Messi is my friend and I know in his heart there’s great love for Newell’s Old Boys, it’s his first team » pic.twitter.com/Cgx0qfnrdI

